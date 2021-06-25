США, Німеччина та інші країни Заходу мають зробити все, щоб РФ не змогла використати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Блінкен

США, Німеччина та інші країни Заходу роблять усе можливе для того, щоб Росія не змогла використати трубопровід "Північний потік-2" проти України та інших східноєвропейських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю німецькому журналісту Інго Зампероні, передає пресслужба Держдепартаменту.

Відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ARD про те, чого чекають Сполучені Штати від Німеччини в обмін на відмову Вашингтона від запровадження додаткових санкцій проти "Північного потоку-2", Блінкен повідомив, що зараз Вашингтон обговорює це питання з Берліном.

"Я думаю, дуже важливо, щоб ми разом (з Німеччиною) і з іншими (союзниками) зробили дуже конкретні кроки, щоб переконатися в тому, що Росія не зможе використовувати цей трубопровід як інструмент примусу, як зброю проти України, проти інших країн Східної Європи і, якщо вже на те пішло, проти самої Європи через те, що посилюється, на жаль, залежність від російської нафти і газу", - заявив Блінкен.

Зараз обидві країни розглядають низку дуже конкретних речей і висловив сподівання на те, що угода буде досягнута вже найближчими тижнями.

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Держсекретар додав, що поки невідомо, чи встигнуть союзники узгодити всі деталі до майбутнього візиту канцлера Німеччини в США, проте ще раз підкреслив, що обидві країни хочуть укласти "дуже надійні і конкретні угоди", які гарантуватимуть захист України і Європи в цілому "від цього трубопроводу і від надмірної залежності від Росії".

Раніше, виступаючи на пресконференції в Берліні, Блінкен пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб не допустити використання Росією експорту енергоносіїв до Європи як інструмент примусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що результати переговорів щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США з'являться до серпня.

До цього стало відомо, що США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".