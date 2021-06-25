За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 96 180 осіб, загалом - 1 834 971, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 490 376 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти COVID-19 24 червня 2021 року. Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей.

Протягом доби працювали: 656 мобільних бригад, 1200 пунктів щеплення; 24 центри вакцинації.

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Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 834 971 людину, з них отримали 1 дозу – 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 325 345 щеплень", - розповіли в МОЗ.





