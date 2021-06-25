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"Пан Медведчук торгував, заробляв разом із п'ятим президентом або його людьми", - Зеленський про торгівлю з ОРДЛО

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"Пан Медведчук торгував, заробляв разом із п'ятим президентом або його людьми", - Зеленський про торгівлю з ОРДЛО
Кум Путіна Віктор Медведчук разом із п’ятим президентом Петром Порошенком, який був тоді при владі, заробляли на війні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ, коментуючи публікацію так званих "плівок Медведчука".

В інтерв'ю він нагадав про записи, поширені раніше, на яких людина з голосом, схожим на голос Віктора Медведчука, говорила про обмін полоненими і обговорювала комерційні питання з представниками Росії, а також ОРДО та ОРЛО.

"Я чув кілька фрагментів цих плівок. Щодо ситуації, то мені здається, що ми показали свою реакцію. Для мене не новина те, що сталося. Ми всі про це знали, ми не мали плівок, але багато різної було інформації від СБУ, розвідки. Ми розуміємо, як це відбувалося, ми розуміємо, що з терористами, сепаратистами пан Медведчук торгував, заробляв разом зі п’ятим президентом або його людьми. Ми прекрасно це розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на Донбасі, що вугілля це купувала Україна через Росію. Його вивозили", - заявив глава держави.

Він також висловив упевненість у тому, що факт того, що тодішній президент уповноважив Медведчука вести переговори з представниками терористичних республік, може свідчити про те, що ніхто не хотів закінчення війни.

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"Усі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада. І те, що він (Порошенко. - Ред.) зробив, коли всі повноваження в переговорах передав Медведчуку, в переговорах між Україною і Росією, це свідчить про те, що ніхто не був зацікавлений у закінченні війни. Ніхто. Тобто люди робили гроші, от і все", - сказав Зеленський.

"Порошенко мені не цікавий. Він не є кимось у політиці, але він не хоче цього зрозуміти", - сказав Зеленський

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Оце штирить наркомана!
  • Гость ГОСТЬ 25352efe
    А теперь..
    ОЦЭНИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


    ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


    3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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    2020г- начало эпидемии---


    ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


    3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
    .
    конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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    2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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    Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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  • Хорошего Вам Настроения
    Следующий президент посадит клоуна и его шоблу зарабатывающую сейчас на войне и великом крадивныцтве! Голосую за!
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