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Спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн. Україну максимально втягували в це питання, - Зеленський

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Спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн. Україну максимально втягували в це питання, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в операцію щодо захоплення "вагнерівців" Україну втягували інші країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, коментуючи ситуацію зі спецоперацією із захоплення "вагнерівців".

"Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції - це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально втягували в це питання - це правда. І те, що цього не відбулося, я вважаю – дякувати Богу, що ми проявили суб'єктність у цьому важливому питанні", - заявив Зеленський.

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Раніше Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Так ты, зеленая сопля, согласен шо агент кремля позывной Козырь и по совместитеству вице-презедент-завхоз Андрей Елдак слил кацапам инфу по операции по Вангеровцам?
  • Валерия Ларченко b661826f
    То есть,те вагнеровцев ,которые убили столько наших пацанов,для зедегенерата значения не имеют?зесрань,я вас поздравляю -вот ваше дно,ублюдки
  • Serhii 3ed11e2e
    Говнище зелёное.Эти недолюди пришли с войной на нашу Родину,убивали наших земляков...Идея других стран.Да другие страны более патриоты Украины,чем это недоразумение тупое на посту президента.Очумелая отара 73% должна слиться в экстазе от своего выбора.
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