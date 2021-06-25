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Зеленський визнав факт "зливу" спецоперації щодо "вагнерівців", розуміючи, що правду не зупинити. На який рівень довіри він заслуговує? - агент НАБУ Шевченко

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Зеленський визнав факт "зливу" спецоперації щодо "вагнерівців", розуміючи, що правду не зупинити. На який рівень довіри він заслуговує? - агент НАБУ Шевченко
Президент України Володимир Зеленський у вчорашньому інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке вийшло на телеканалі 1 + 1, фактично визнав факт зливу спецоперації щодо "вагнерівців".

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Далі він цитує слова Зеленського, які він виголосив 20 серпня 2020 року в коментарі "Радіо Свобода", кажучи про провал спецоперації щодо "вагнерівців": "Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували "Комсомольську правду" (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який "злив" якоїсь там операції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн. Україну максимально втягували в це питання, - Зеленський

Потім Шевченко наводить вчорашню заяву глави держави на цю тему: "Ми з вами бачили, що сталося в Білорусі, як посадили літак, чим це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, до якої ізоляції країни призводять такі спецоперації. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея такої операції - це була ідея інших країн. Слава богу, що ми проявили суб'єктність у цьому важливому питанні".

"Якщо спочатку президент бреше на всю країну, а згодом, розуміючи, що правду вже не спинити, таки визнає факт "зливу" спецоперації, то на який рівень довіри він заслуговує?", - задається питанням Шевченко.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9091
  • Evro7
    А что, статью за измену родине, уже отменили?
  • Герхард
    Помните ж выбор 2019?
    Хорошо помните между чем и кем выбирали во втором туре?

    Ну вот 73% могут гордиться тем, что выбрали маленькое, закоплексованное, ватное, брехливое ЗЕ-Хуйло.
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