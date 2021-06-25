НП у київському метро: на станції "Майдан Незалежності" пасажир впав на рейки. ФОТО

На "Майдані Незалежності" під потяг потрапила людина, рух поїздів по синій лінії метрополітену було тимчасово призупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену в Facebook

"Рух поїздів на синій лінії "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра". Падіння пасажира на колію на станції "Майдан Незалежності"", - сказано в повідомленні.

Очевидці події повідомляють, що чоловік сам стрибнув під потяг і навряд чи залишився живий.

Зараз рух поїздів відновлено.

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