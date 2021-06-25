НП у київському метро: на станції "Майдан Незалежності" пасажир впав на рейки. ФОТО
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На "Майдані Незалежності" під потяг потрапила людина, рух поїздів по синій лінії метрополітену було тимчасово призупинено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену в Facebook
"Рух поїздів на синій лінії "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра". Падіння пасажира на колію на станції "Майдан Незалежності"", - сказано в повідомленні.
Очевидці події повідомляють, що чоловік сам стрибнув під потяг і навряд чи залишився живий.
Зараз рух поїздів відновлено.