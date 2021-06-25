Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це російській службі BBC News заявили родичі Сапеги і Протасевича.
Зараз Софія живе одна в орендованій квартирі в Мінську, розповіли її батьки.
"Ми в шоці", - сказав вітчим Софії Сергій Дудич. Для батьків Софії це стало несподіванкою.
Чи зняті з Софії звинувачення, Дудич сказати не може, "щоб не нашкодити дочці", але сім'я сподівається на це.
Роман Протасевич також був переведений під домашній арешт, розповів виданню його батько Дмитро.
"Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі, - сказав Дмитро Протасевич. - Може, він втягнутий в якусь політичну гру".
Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.