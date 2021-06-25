Податківці провели обшуки в магазинах маркетплейса "Всі.Свої": вилучили комп'ютери, документи і гроші

23 червня 2021 року в магазинах "Всі.Свої" і на складі податківці провели обшуки. Співробітники ДФС заблокували роботу магазинів, затримали співробітників і вилучили комп'ютери, документи і гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Всі.Свої".

Зазначається, що офіційною підставою для обшуків було нібито ухиляння від сплати податків за допомогою ФОПів. Сталося це наступного ж дня після презентації виставки "Крим. Літній сезон: те, що у нас не забрати".

"На щастя, працівників магазинів та складів відпустили пізно ввечері того ж дня — хочемо їм окремо подякувати за терпіння та стійкість. Нам прикро, що сталась така ситуація. Але разом з тим, ми щасливі мати у команді таких людей", - йдеться в повідомленні .

У пресслужбі підкреслили, що магазини "Всі. Свої" працюють за принципом маркетплейсу: ми не купуємо товар у виробників, а лише пропонуємо українським підприємцям користуватись нашими вітринами та полицями для продажу кінцевому споживачу.

"ДФС уже зверталась до нас із питаннями восени 2020 року. Ще тоді ми надали всю необхідну інформацію. Але цього виявилось замало: податківці прийшли з обшуками", - сказано в повідомленні.

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"За шість років існування проєкту ми відкрили чотири магазини, працевлаштували 500+ людей, допомогли вийти на ринок 2 000+ українських брендів.

Всі. Свої створили новий ринок локальних підприємців, які відкрили і відкривають свої малі та середні бізнеси, сплачують податки та працевлаштовують людей. Ми з нашими партнерами-брендами — платформа, яка самостійно просуває ринок локального продукту.

Що буде далі? Наразі ДФС все ще вважає, що ми порушники, тому юридична служба магазину Всі. Свої відстоюватиме свою правову позицію. Якщо доведеться, ми підемо до суду. І хабарів давати не будемо.

Але відстоювати власну позицію — замало. Адже сотні (а то й тисячі) підприємців щодня потрапляють у складні стосунки із податковою. Ми вважаємо за потрібне організувати круглий стіл чи освітню програму, що допоможуть українським підприємцям відстоювати свою юридичну позицію у подібних ситуаціях.

Ми запрошуємо до діалогу державу, суспільство та бізнес! Тільки в комунікації ми зможемо знайти спільне рішення та ініціювати у законодавстві необхідні зміни: щоб бізнес-модель маркетплейсів могла безперешкодно існувати та допомагати українським виробникам зустрітись із покупцями.

Ми готові зі свого боку організувати таку подію: можливо, вже наступного тижня. Думаємо, наш кейс буде цікавий як для бізнес-спільноти, так і для народних депутатів, державних органів і ЗМІ", - додали в пресслужбі "Всі.Свої".