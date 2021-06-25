"ЄС" про звинувачення президента на адресу Порошенка: "Путін х**ло, а Зеленський брехло"

"ЄС" спростовує всі звинувачення, які президент Володимир Зеленський озвучив на каналі "1+1" на адресу свого попередника Петра Порошенка. У політсилі заявили, що лише президентський імунітет захищає Зеленського від кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в заяві "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Як Путін х**ло, так Зеленський брехло. На цинічній брехні йшов на президентство. На такій же брехні намагається утримуватися при владі. І під час виборчої кампанії, і тепер головним його медійним інструментом залишається канал Коломойського-Медведчука, який власники здали в оренду Офісу Президента.

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В четвер у сервільному інтерв’ю українській Скабєєвій-Мосейчук Зеленський вчергове допустив хамські випади на адресу лідера опозиції і п’ятого Президента і поширив російський наратив "війна тому, що на ній Порошенко заробляє".

Пане Зеленський, прокиньтеся, Порошенко вже понад два роки не Президент. Війна триває. Може, час у себе "заробітчан пошукати"?

Ваш час звинувачувати попередників канув в Лету. Давно настав час відповідати за власні недолугі дії і злочинну бездіяльність. За 150 тисяч померлих від коронавірусу, за даними Національної академії наук, бо МОЗ за вашої вказівки цю трагічну статистику занизив утричі.

За розграбований "антиковідний фонд" та велике крадівництво. За зруйновану міжнародну коаліцію на підтримку України.

За те, що "епоху бідності" ви перетворили на епоху злиднів, а замість обіцяного вами рік тому зниження тарифів на ЖКП удвічі Уряд сьогодні оприлюднив план їх постійного та невпинного збільшення.

За здачу росіянам спецоперації із затримання військових злочинців із банди Вагнера – ви фактично виступили із явкою з повинною. Cам подзвонив шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв’ю ви багато говорили про державну зраду – і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе. Як юрист-недоучка маєте знати, що чистосердечне зізнання пом’якшує відповідальність.

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"Європейська Солідарність" офіційно заявляє, що всі звинувачення, які сьогодні Зеленський озвучив на каналі Коломойського-Медведчука, є неправдою від першого і до останнього слова, і лише президентський імунітет захищає його від кримінальної відповідальності", - заявили в "ЄС".