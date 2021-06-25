Зеленський щодо законопроєкту про олігархів: "Спочатку постріл у повітря, а потім у тіло"

Президент Володимир Зеленський вважає, що законопроєкт про деолігархізацію дасть змогу олігархам витрачати гроші на інвестиції, а не на політику.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Є таки принцип, і в моєму житті він такий, спочатку постріл в повітря, а потім в тіло. Про постріл в повітря – це законопроєкт. Я вважаю, постріл в повітря – це сучасна демократія. Я вважаю, що в Україні не може бути такої демократії, як в старій Європі, в нас немає часу. Постріл в повітря – це шанс – станьте бізнесменами, постріл в тіло – це референдум", - зазначив президент.

За словами Зеленського, якщо у нас державність зруйнується через те, що не буде олігархів, значить у нас не було державності.

"Вони (олігархи. - Ред.) не будуть витрачати гроші на політику, політиків. А ці гроші зможуть витрачати на інвестиції. Коли вони не олігархи, їхні інвестиції хочеться захищати. До речі, від будь-якої країни, бо їхні гроші тут. Якщо вони повернуть багато грошей не в державу, а в інвестиції, розвивайте бізнес, ніхто не буде забирати, якщо у вас є за кордоном мільярди, повертайте", - додав президент.

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