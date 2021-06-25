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Наша Конституція - одна з найкращих у Європі, - Разумков

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Наша Конституція - одна з найкращих у Європі, - Разумков
Конституція України є фундаментом, на якому базуються всі закони, які повинні бути одними для всіх в країні.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив в ході пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша Конституція - одна з найкращих у Європі. Але якось ми не так багато уваги їй приділяли ... Саме Конституція чітко розмежовує всі права і обов'язки влади, всі ті інституції, всі вертикалі. Саме Конституція є тим фундаментом, на якому базуються всі закони, які повинні бути одні для всіх", - заявив він.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Porol ferton
    А ще в нас президент відвертий ворог.
  • 5 копійок
    На Конституцію Зеля поклав болт.
  • Hanka Panyanka
    с помощью нашей Конституции почему-то власти творят любые беззакония и все это остается безнаказанным..., конечно, есть чем гордиться...., а ведь Конституция любой страны должна лежать в основе ее процветания и прогресса..., но нет, процветает у нас только коррупция и прогрессирует деградация власти...
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