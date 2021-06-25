Наша Конституція - одна з найкращих у Європі, - Разумков

Конституція України є фундаментом, на якому базуються всі закони, які повинні бути одними для всіх в країні.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив в ході пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша Конституція - одна з найкращих у Європі. Але якось ми не так багато уваги їй приділяли ... Саме Конституція чітко розмежовує всі права і обов'язки влади, всі ті інституції, всі вертикалі. Саме Конституція є тим фундаментом, на якому базуються всі закони, які повинні бути одні для всіх", - заявив він.

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