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Часто говорять, що українська політика брудна. Сказати, що помиляються, буде неправдою, - Разумков

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Часто говорять, що українська політика брудна. Сказати, що помиляються, буде неправдою, - Разумков
Глава парламенту Дмитро Разумков головною метою для суспільства вважає очищення влади.

Про це Разумков заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Спікер Ради зазначив, що люди мають припинити сприймати владу як щось чужорідне в державі.

"Ми дуже часто говоримо, що українська політика брудна. І сказати, що ми помиляємося, це буде теж неправда. Але всі добре пам'ятають слова "Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять". Тому і для себе особисто, і для Верховної Ради ми маємо зробити так, щоб влада стала чистою, відкритою, відвертою. І владою, якій будуть вірити люди", - наголосив Разумков.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Василий Коломийцев
    Вы пришли в раду на тотальной лжи, и будете корчить из себя праведников?! Походу нас ожидают времена ещё большей лжи.
  • Tema9
    Ой, а хто ж українську політику зробив брудною, не риганавти ззєшоблою часом?
  • Герхард
    Это точно.

    После того, как ЗЕ открыто признался в работе на РФ, даже слово "грязная" не отражает всей глубины говна, в которое погрузилась Украина после 2019 года.
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