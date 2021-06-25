Часто говорять, що українська політика брудна. Сказати, що помиляються, буде неправдою, - Разумков

Глава парламенту Дмитро Разумков головною метою для суспільства вважає очищення влади.

Про це Разумков заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Спікер Ради зазначив, що люди мають припинити сприймати владу як щось чужорідне в державі.

"Ми дуже часто говоримо, що українська політика брудна. І сказати, що ми помиляємося, це буде теж неправда. Але всі добре пам'ятають слова "Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять". Тому і для себе особисто, і для Верховної Ради ми маємо зробити так, щоб влада стала чистою, відкритою, відвертою. І владою, якій будуть вірити люди", - наголосив Разумков.

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