Разумков сподівається, що законопроєкт про судову реформу буде прийнятий найближчим часом: Це додатковий простір для маневру

Посадовці на місцях повинні по повній використовувати вікно можливостей, яке являє собою криза.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив у ході пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі перебувають у кризовій ситуації. Але криза - це вікно можливостей, з якого ти можеш йти вгору, або просідати вниз. Сьогодні кожен на своєму місці повинен зробити так, щоб це вікно можливостей ми використовували по повній. Дуже багато буде залежати і від ВР, від тих законів, які приймаються", - зазначив він.

Дуже важливою, на думку спікера, є судова реформа.

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"Сьогодні вона (законопроєкт. - Ред.) також перебуває на розгляді ВР, і я сподіваюся, що буде прийнята найближчим часом. Це додатковий простір для маневру", - додав він.