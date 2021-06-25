Україна посідає друге місце в Європі з добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 червня у світі зареєстрували 402 850 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 211 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 180 780 244 випадків інфікування, з них 402 850 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 916 349 осіб, з них 8 211 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 165,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 48-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 21-шу і 2-гу позицію відповідно.