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Моя робота мені подобається. Я не збираюся у відставку і не розганяв такі чутки, - Разумков

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Моя робота мені подобається. Я не збираюся у відставку і не розганяв такі чутки, - Разумков
Спікер ВР Дмитро Разумков не збирається йти у відставку.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не читаю Подоляка. Я не збираюся у відставку, не розганяв такі чутки і робити цього не буду. У мене немає часу, я намагаюся не читати газети. Ми маємо зосередитися на роботі. Моя робота мені подобається, я сподіваюся, що я роблю її ефективно, але про це не мені судити", - зазначив глава ВР, коментуючи запитання журналіста про те, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв про те, що чутки про відставку спікера нібито поширює сам Разумков.

Також він зазначив, що у нього немає конфлікту з Михайлом Подоляком.

Також читайте: Разумков про можливість дострокових президентських виборів: "Не думаю, що це потрібно сьогодні главі держави"

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • violator
    прям правду матку жжет
    естественно нравится . работенка не пыльная . единственный недостаток к сожалению на нее все еще иногда ходить нужно
  • Василь Довганенко 7230397a
    Це ще тоц маладой Рига. Єдине тішить, що в міру своїх сил паскудить Зє. де тільки може.
  • Arkady Korshun
    разумков отброс
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