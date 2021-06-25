Вимагали гроші і катували затриманих: СБУ знешкодила ОЗУ, до якого входили колишні та чинні поліцейські. ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала в Харківській області діяльність організованого злочинного угруповання. До його складу входили чинні та колишні посадові особи Національної поліції. Дев'ятьом поліцейським уже повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Харківській області у Facebook.

За даними відомства, лідери групи налагодили механізм одержання грошей за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до придбання наркотиків і психотропних речовин.

У разі відмови сплачувати хабарі, учасники угруповання катували і погрожували фізичною розправою.

За оперативними даними, середній розмір "відступних" становив від 200 до 500 доларів США з одного наркозалежного.

Зазначається, що задокументовано понад пів сотні фактів одержання зловмисникам неправомірної вигоди.

"Для реалізації схеми, поліцейські отримували від наркодилерів та через телеграм-канали інформацію щодо наркозалежних, які намагаються придбати заборонені речовини. Потім учасники угруповання, без дотримання процесуальних норм, затримували "клієнтів" під час вилучення "товару" із так званих закладок.

Після цього "правоохоронці" вимагали гроші від псевдозатриманих за непритягнення їх до кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.

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Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання, їхніх автомобілів, а також у службових приміщеннях поліції, вилучено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом і наркотичні засоби, які передано на експертизу.

Наразі дев’ятьом поліцейським повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України, цивільній особі, яка входила до складу групи, – за ч. 3 ст. 368 та ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

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Операцію проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.



Фото: пресслужба СБУ