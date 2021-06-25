Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо розвитку авіабудівної галузі

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про розвиток літакобудівної галузі України". Воно було прийнято 4 червня.

Указ опублікований на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Рішення РНБО передбачає, що Кабмін має актуалізувати у місячний строк план заходів щодо реалізації Стратегії відродження вітчизняного авіабудування на період до 2030 року.

Також читайте: На засіданні РНБО прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі, - Данілов

Стратегія має забезпечувати:

розвиток виробничого, конструкторського, науково-дослідного і кадрового потенціалу, створення виробництва конкурентоспроможної авіаційної техніки, зокрема шляхом укладення угод про стратегічне співробітництво з іноземними партнерами у сфері авіабудування та вжиття інших заходів із просування продукції вітчизняної авіабудівної галузі на зовнішніх ринках;

удосконалення організаційної структури управління авіабудівною галуззю;

вжиття заходів з імпортозаміщення в літакобудівній та вертольотобудівній галузях.

Також, серед іншого, уряд має забезпечити підготовку у місячний строк законопроектів щодо підтримки авіабудівної галузі.

Крім того, Кабмін має прискорити впровадження моделі корпоративного управління шляхом акціонування державних підприємств авіабудівної галузі України.

Завдання також ставляться для Міноборони. Там мають опрацювати питання включення до Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки завдань з оновлення парку літаків і вертольотів, у тому числі бойових літаків, вертольотів, багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів, військово-транспортних літаків Ан-74 та Ан-178.

Також передбачаються завдання для МЗС, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Національної академії наук України.