Разумков вважає себе членом команди Зеленського: Я не зрадив принципи, з якими ми всі прийшли. ВIДЕО

Спікер ВР Дмитро Разумков вважає себе членом команди президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Я працюю на своєму напрямку. Я є членом команди, сподіваюся, я ефективно виконую всі ті функції, і всі обов'язки, які я взяв на себе під час передвиборчої кампанії", - зазначив Разумков.

"Я продовжую працювати, я вважаю себе членом команди. У команді головне принципи, з якими ми всі прийшли. Я вважаю, що свої я не зрадив", - додав спікер.

Він також зазначив, що ВР є відкритою для всіх журналістів.

"Мені може щось подобатися, щось не подобатися. Але це моя особиста справа", - зазначив він.

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