Музичний фестиваль ZOUND 2021 перенесли із Запоріжжя на острів Хортиця, - організатори

Великий музичний фестиваль європейського рівня ZOUND 2021 перенесли на територію острова Хортиця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення про перенесення фестивалю на територію легендарного острова прийняли завдяки тому, що на Хортиці цьогоріч стартувала "Велика реставрація", яка є складової масштабної інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Зазначається, що фестиваль пройде 28-29 серпня. Вперше фестиваль відбувся у 2019 році, тоді його провели у Запоріжжі.

"Хортицю, як місце проведення фестивалю, ми вибрали не випадково. Зараз йде відродження острова, цього місця сили. Тому ми теж дуже хочемо відродити цю силу, через культуру, музику та залучення молоді", - повідомив представник компанії-організатора Fishcanfly Володимир Бригинець.

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Цього року в рамках фестивалю прозвучать всі можливі альтернативні течії сучасної музики (рок, хіп-хоп, етно, edm). Відвідувачів чекають 25 відомих артистів, 2 сцени, 42 години живої музики, зона з аніматорами, луна-парк та 30 точок вуличної їжі. Для зручності з центральних частин міста Запоріжжя будуть також курсувати безкоштовні автобуси, які доставлять гостей до місця проведення фестивалю.

Фестиваль ZOUND 2021 буде "поділено" на дві частини - дві сцени. Перша - денна, на якій виступлять представники рок, хіп-хоп, етно-стилів. І друга - нічна, біля якої після заходу сонця зберуться всі фанати якісної електронної музики.

Учасниками фестивалю стануть: Бумбокс, група Порнофільми, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, Кіс-Кіс, 5'nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o.Torvald, Louna, Noize MC.

"Наступного тижня ми проанонсуємо нічну сцену. Будуть артисти з Німеччини, Італії, українські та зокрема запорізькі виконавці", - запевнив організатор фестивалю Андрій Журавель.

Кількість відвідувачів залежатиме від карантинних обмежень, актуальних на момент проведення фестивалю. На території чергуватимуть медики "швидкої допомоги". Кожному гостю видадуть маску та проведуть температурний скринінг. Усі конструкції, що будуть на фестивалі - тимчасової споруди, які легко збираються та розбираються, не залишаючи ніяких пошкоджень та будівельного сміття.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми президента "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в рамках програми на Хортиці планують відновити парк, логістику, спортивні об'єкти, збудувати новий музей та завершити реконструкцію Запорізьких мостів для відновлення сполучення з островом.

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