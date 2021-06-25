У мене нормальні відносини із Зеленським та його підлеглими в Офісі Президента, - Разумков

Спікеру ВР Дмитру Разумкова нині не соромно за свою роботу на цій посаді.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене нормальні робочі відносини з Володимиром Олександровичем і його підлеглими в Офісі Президента. Насамперед усі мають думати про свою роботу і державу, яка нам усім платить зарплату", - зазначив він.

При цьому він вчергове наголосив, що не збирається йти у відставку.

Також він зазначив, що нині не займається створенням якихось політичних проєктів.

"Об'єднуватися потрібно тільки з українським народом", - додав він.

Говорячи про своє політичне майбутнє після відходу з посади глави ВР, він зазначив: "Потрібно так працювати на своїй посаді сьогодні, щоб потім було не соромно дивитися людям в очі. Мені сьогодні за мою роботу не соромно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя робота мені подобається. Я не збираюся у відставку і не розганяв такі чутки, - Разумков