У мене нормальні відносини із Зеленським та його підлеглими в Офісі Президента, - Разумков
Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.
"У мене нормальні робочі відносини з Володимиром Олександровичем і його підлеглими в Офісі Президента. Насамперед усі мають думати про свою роботу і державу, яка нам усім платить зарплату", - зазначив він.
При цьому він вчергове наголосив, що не збирається йти у відставку.
Також він зазначив, що нині не займається створенням якихось політичних проєктів.
"Об'єднуватися потрібно тільки з українським народом", - додав він.
Говорячи про своє політичне майбутнє після відходу з посади глави ВР, він зазначив: "Потрібно так працювати на своїй посаді сьогодні, щоб потім було не соромно дивитися людям в очі. Мені сьогодні за мою роботу не соромно".