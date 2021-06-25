Україна, Грузія і Молдова представили Асоційоване Тріо в Брюсселі. ФОТОрепортаж

24 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані та в.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой здійснили спільний візит до інституцій ЄС у Брюсселі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МЗС України.

Візит мав на меті проведення переговорів з європейськими партнерами щодо пріоритетів новоствореного тристороннього формату посиленої співпраці України, Грузії та Молдови з європейської інтеграції - Асоційованого Тріо.

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Глави української, грузинської та молдовської дипломатії провели зустрічі з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики, Віцепрезидентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем, Виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, Комісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї та депутатами Європейського Парламенту.

Під час зустрічі з Жозепом Боррелем міністри представили спільне стратегічне бачення подальшого розвитку Східного партнерства та Асоційованого Тріо. Дмитро Кулеба, Давід Залкаліані та Ауреліу Чокой окреслили пріоритетні сфери для посилення співпраці з ЄС задля розвитку відносин особливого партнерства між ЄС та державами Східного партнерства, які уклали угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також задля зміцнення стійкості та безпеки в регіоні.

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"Я особливо вдячний Верховному представнику ЄС Жозепу Боррелю за згадку принципів диференціації та інклюзивності в рамках подальшого розвитку Східного партнерства. У нас було багато дискусій щодо запровадження принципу диференціації. Я радий чути, що сьогодні ми знайшли спільну мову з Європейським Союзом, як і належить друзям і партнерам. Це черговий приклад того, як ЄС і три наші країни чують одне одного, як ЄС враховує наші інтереси при розробці відповідних політик", - зазначив Кулеба.



