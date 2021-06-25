З Ахметовим я ніде і ніколи не перетинався. З іншими олігархами спілкувався, але не віч-на-віч, - Разумков

Спікер ВР Дмитро Разумков стверджує, що він особисто не підтримує тісне спілкування з українськими олігархами.

Про це він заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Не спілкуюся ні з ким (з олігархів. - Ред.). Знаю практично всіх, кого журналісти називають сьогодні олігархами, крім Ріната Ахметова, я з ним ніде не перетинався. А всіх інших великих бізнесменів за певних умов я бачив. Спілкувався особисто, але формату віч-на-віч у мене з ними не було", - зазначив він.

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