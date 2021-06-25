Законопроєкт про олігархів Рада розгляне 1 липня на позачерговому засіданні, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів на наступному пленарному тижні. Розгляд має відбутися в четвер, 1 липня, на позачерговому засіданні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У четвер буде розглядатися довгоочікуваний законопроєкт про олігархів ... Ймовірно, ці позачергові засідання (у вівторок і четвер. - Ред.) будуть скликані президентом Володимиром Зеленським. Відповідно, президент формує порядок денний", - зазначила парламентарій.

Раніше парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендувала доопрацювати законопроєкт про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Дивіться: Разумков про вплив олігархів на Раду: Нічого поганого немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси. ВIДЕО