Законопроєкт про олігархів Рада розгляне 1 липня на позачерговому засіданні, - "слуга народу" Кравчук
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Верховна Рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів на наступному пленарному тижні. Розгляд має відбутися в четвер, 1 липня, на позачерговому засіданні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"У четвер буде розглядатися довгоочікуваний законопроєкт про олігархів ... Ймовірно, ці позачергові засідання (у вівторок і четвер. - Ред.) будуть скликані президентом Володимиром Зеленським. Відповідно, президент формує порядок денний", - зазначила парламентарій.
Раніше парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендувала доопрацювати законопроєкт про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.