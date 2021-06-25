Україні потрібна комплексна екологічна реформа, а не підвищення податків, - Європейська Бізнес Асоціація

Україна при проведенні екомодернізації має захищати національного виробника, як це роблять в Європі, і повернути коштам від екоподатку цільове призначення.

Про це заявила координатор Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко.

"Європа за своїми кліматичними амбіціями все-таки захищає вітчизняного виробника і своїх локальних представників бізнесу. Ми також маємо мати той самий підхід, який буде зокрема формуватися у комплексній реформі екологічних фінансів. І вона має передбачати не лише поступове збільшення ставок", - сказала Бойко.

За її словами, бізнес-спільнота розуміє необхідність підвищення ставок екоподатку, але це має відбуватись виважено і поступово, щоб компанії мали час підготуватись. Окрім того, вона зауважила, що в першу чергу необхідно переглянути політику використання екоподатку, кошти від якого наразі спрямовуються не на природоохоронні заходи.

"Якщо ми поглянемо на те, яка функція належить цим коштам, які надходять до бюджету, і наскільки вони впливають не лише на виконання певних заходів, а й на наші показники, якими ми звітуємося глобальній спільноті, то в 2019 році ставки екоподатку на викиди СО2 були підняті у 25 разів майже. А якщо ми поглянемо на те, наскільки скоротилися викиди України у 2018-2019 роках, то це скорочення склало лише 8%", - пояснила Бойко.

Вона наголосила: пряма кореляції між підвищенням ставки екоподатку і зменшенням викидів останні кілька років відсутня, тож влада має змінити підхід щодо екологічної політики.

Нагадаємо, раніше глава Центру економічного відновлення Кирило Криволап наголосив, що перед тим, як підвищувати екологічний податок, влада має подбати, щоб він спрямовувався виключно на екомодернізацію. Водночас Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.