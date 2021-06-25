Україна отримає $350 млн від Світового банку, - Шмигаль
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Кабінет Міністрів України і Світовий банк уклали угоду на суму $350 млн, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд та Світовий банк уклали угоду на суму $350 млн. Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій", - написав Шмигаль у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ці кошти також допоможуть реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.