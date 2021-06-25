Разумков на запитання, чи розслідуватиме ТСК Ради заяву Зеленського щодо "вагнерівців": Потрібно запитати, коли відбулося його спілкування з Лукашенком

Спікер ВР Дмитро Разумков ухилився від відповіді на питання про те, чи буде профільна ТСК ВР займатися діями президента щодо спецоперації щодо "вагнерівців".

При цьому в ході пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність" він висловив упевненість, що робота цієї комісії буде неупередженою, інформує Цензор.НЕТ.

"Що я почув у інтерв'ю президента, то він сказав, що спілкувався з паном Лукашенком. Я думаю, що потрібно запитати, коли відбувалося це спілкування - до того, як вони були затримані, чи після того. З інтерв'ю це не зовсім зрозуміло. Стосовно ТСК (щодо розслідування дій чиновників і політиків проти суверенітету України. - Ред.), то вона буде займатися всіма питаннями з того переліку, пов'язаного з діяльністю комісії. Я впливати на неї не буду, я намагаюся не втручатися в роботу ТСК, там є представники всіх фракцій і груп. Сподіваюся, її робота буде неупередженою", - сказав Разумков, коментуючи питання щодо того, чи буде профільна ТСК ВР займатися діями президента щодо спецоперації щодо "вагнерівців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в інтерв'ю наговорив на статтю 111 "Держзрада", визнавши "злив" спецоперації щодо "вагнерівців", - волонтер Гай

Раніше Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.