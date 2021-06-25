"Нафтогаз" просить ФДМ передати йому у власність і управління державні ТЕЦ, - Вітренко

"Нафтогаз України" готовий прийняти у власність та управління державні теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

Про це повідомив глава правління НАК Юрій Вітренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Далі - державні ТЕЦ, які у ФДМ. Ми кажемо: "Передавайте нам, тому що це найбільш проблемний сегмент на цьому ринку. Вони на рівні розрахунків навіть гірші, ніж приватні ТЕЦ або ті, якими управляють приватні компанії", - сказав він.

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Водночас Вітренко нагадав, що "Нафтогаз" зможе інвестувати в ТЕЦ з метою підвищення енергоефективності тільки в разі їхньої передачі до статутного капіталу компанії, а не просто в управління.

"Вирішення цієї проблеми з енергоефективністю - це не слова з декларації, це реальні інвестиції, які допомагають менше використовувати газу і виробляти таку ж кількість тепла: залатати діри в тепломережах, щоб ми гріли не асфальт і навколишнє повітря", - зазначив глава НАК.

При цьому він допустив, що "Нафтогаз" у перспективі може стати партнером і для приватних ТЕЦ, допомагаючи їм в енергоефективності.

Як повідомлялося, на початку червня Вітренко повідомив, що "Нафтогаз" розглядає варіант створення субхолдингу у сфері опалення, який може включати в себе три напрями: виробництво біометану (BMS production), енергоефективність і теплопостачання (ТКЕ і ТЕЦ). У серпні 2020 року Антимонопольний комітет України вже дав дозвіл на передачу шести ТЕЦ, що перебувають в управлінні ФДМ, в управління "Нафтогазу". Йдеться про Сєверодонецьку, Одеську, Криворізьку, Херсонську, Миколаївську та Дніпровську ТЕЦ.