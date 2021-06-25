Лідери ЄС продовжили "кримські" санкції проти Росії, - журналіст Йозвяк

Лідери ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі. Санкції продовжують ще на пів року.

Про це повідомив на своїй сторінці у TTwitter журналіст Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що рішення було ухвалено на тлі розмов про можливість відновлення діалогу з РФ.

"Вчора ввечері лідери ЄС дали "зелене світло" продовження на 6 місяців економічних санкцій щодо Росії у зв'язку з анексією Криму і підтримкою сепаратистів на сході України", - повідомив журналіст.

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