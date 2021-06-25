Масштабна пожежа сталася на СТО на Харківщині: згоріло п'ять автомобілів, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на приватному СТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"25 червня о 05:39 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка трапилась на приватній станції технічного обслуговування автомобілів, що розташована у селі Котляри Харківського району на вул. Миру, 1Л. З повідомлення стало відомо про сильно розвинену пожежу, що охопила велику площу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 7 пожежно-рятувальних розрахунків ДСНС з Харкова на автоцистернах відразу були спрямовані до місця виклику.

"На момент прибуття рятувальників горіло приміщення СТО на площі біля 500 кв.м. Також розвідка пожежі встановила наявність всередині охопленого вогнем приміщення декількох автомобілів. На гасіння вогню подали 6 пожежних стволів, 2 з яких лафетні.

О 06:32 стихію було взято під контроль – пожежу локалізували. О 10:09 пожежу було повністю ліквідовано", - зазначили у відомстві.

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За попередніми даними вогнем знищено 5 автомобілів, постраждалих людей немає. Причина виникнення займання встановлюється.



Фото: ДСНС