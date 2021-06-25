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Держспецзв'язок щодо підпису "Байдена" під петицією про відставку Татарова: Це хакерська атака найвищого рівня складності

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Держспецзв'язок щодо підпису "Байдена" під петицією про відставку Татарова: Це хакерська атака найвищого рівня складності
Ситуація навколо сайту електронних петицій є спланованою хакерською атакою. Фахівці встановили факт фіктивного голосування з використанням викраденого ключа вдосконаленого електронного підпису, згенерованого "Приватбанком".

Про це повідомили в Держспецзв'язку, передає Цензор.НЕТ.

На сайті електронних петицій збирали підписи під петицією про відставку заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Петицію підписала людина на ім'я Joe Biden (підпис був англійською). У результаті Держспецзв'язок на запит ОП почав перевірку.

У Держспецзв'язку повідомили, що під час аудиту встановлено факт фіктивного голосування з використанням викраденого ключа удосконаленого електронного підпису, згенерованого надавачем електронних довірчих послуг АТ КБ "Приватбанк".

Також читайте: Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін

"Такі дії є цілеспрямованою хакерською атакою найвищого рівня складності", - зазначають фахівці.

За оцінками експертів Держспецзв'язку, здійснити таку атаку можна лише за виконання щонайменше трьох умов:

  • компрометація особистого ключа (незаконне заволодіння та використання)
  • дороговартісна спрямована хакерська атака з кількамісячною підготовкою;
  • використання людського фактору осіб, які мають доступ до генерування ключів.

Фахівці Держспецзв'язку почали проведення масштабної операції, спрямованої на повну перевірку системи електронних довірчих послуг. Досліджується система видачі ключів АТ КБ "Приватбанк" на відповідність вимогам безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки"

Така ж профілактична комплексна перевірка чекає на всіх кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг. За її підсумками, в разі необхідності, будуть розроблені плани удосконалення відповідних систем захисту.

Раніше ЦПК заявив, що Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова. На думку глави ЦПК Віталія Шабуніна: "Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів всю систему державної кібербезпеки". За його даними, цей випадок може свідчити, що в Україні можна отримати справжню електронний підпис за підробленими документами або ж, що ключова державна система верифікації вважає тестові е-ключі - підписами реальних громадян. За його словами, ці два варіанти є "катастрофічними як для всієї державної системи надання онлайн послуг, так і для кібербезпеки країни в цілому".

Держспецзвязок щодо підпису Байдена під петицією про відставку Татарова: Це хакерська атака найвищого рівня складності 01
Держспецзвязок щодо підпису Байдена під петицією про відставку Татарова: Це хакерська атака найвищого рівня складності 02

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Ну вот вам и "ответ" Банковой на петицию:
    "все подписи - фэйки и хакерская атака".
    ...
    p.s.: когда миллион призовых выплатите Joe Biden'у?
  • Igor V 184bb5c7
    если я правильно понял, госсвязь ставит под сомнение 20+ тыс живых подписей из-за какого-то бота из троле-фермы подоляка?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Татарова перевірте.
    Саме він зацікавлений, щоб петиція за його відставку, що зібрала необхідну кількість голосів, була відхилена по відмазці "втручання хакерів".
    Але хто ж його буде перевіряти, він же босс для кібербезпеки та держспецзв'язку імені зеленського-єрмака?
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