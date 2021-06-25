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"Нафтогаз" підняв ціну на газ у місячному тарифі на 10%, до 13,13 грн

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"Нафтогаз" підняв ціну на газ у місячному тарифі на 10%, до 13,13 грн
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з охопленням приблизно 1 млн побутових абонентів підвищила ціну на газ у липні до 13,13 гривень за кубометр. Порівняно із червнем підвищення становить майже 10%.

Це випливає з даних на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, в червні ціна на газ становить 11,94 гривень за кубометр, а місячний тариф на липень зріс до 13,13 гривень.

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При цьому ціни на газ не зростуть у тих, хто обслуговується на річному тарифі. Тут, як і раніше, діє фіксована ціна - 7,96 гривень за кубометр.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Не один из 73%
    "Нафтогаз" поднял цену на газ в месячном тарифе на 10% до 13,13 грн - Цензор.НЕТ 4444
  • Зэлэный_Змий
    Проклятый Порошенко! Сколько можно?!!!
  • Anatoliy A 006b9dda
    ЖриТЕ тупорылые зебуины
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