"Нафтогаз" підняв ціну на газ у місячному тарифі на 10%, до 13,13 грн

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з охопленням приблизно 1 млн побутових абонентів підвищила ціну на газ у липні до 13,13 гривень за кубометр. Порівняно із червнем підвищення становить майже 10%.

Це випливає з даних на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, в червні ціна на газ становить 11,94 гривень за кубометр, а місячний тариф на липень зріс до 13,13 гривень.

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При цьому ціни на газ не зростуть у тих, хто обслуговується на річному тарифі. Тут, як і раніше, діє фіксована ціна - 7,96 гривень за кубометр.