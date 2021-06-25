Крим не обговорюємо, а Донбас - це "внутрішньоукраїнська проблема", - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вкотре назвав війну на Донбасі "внутрішньоукраїнською проблемою", яку Москва нібито намагається допомогти вирішити в рамках багатостороннього нормандського формату і заявив, що переглядати в цьому форматі врегулювання нічого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА "Новости".

Представника Кремля в п'ятницю запитали, чи розглядає Росія можливість коригування своєї позиції щодо України.

"Що таке українське питання? Це Донбас. Україна вважає, що це Донбас і Крим. Але Крим не обговорюється з боку Росії, тут нічого ні переглядати, ні обговорювати, ні говорити. Донбас - це внутрішньоукраїнська проблема. І Росія бере участь в форматі, який працює з метою допомогти Україні вирішити цю внутрішньоукраїнську проблему. Тому тут теж особливо переглядати нічого", - відповів Пєсков.

Прессекретар президента РФ також зазначив, що цей формат врегулювання "ґрунтується на мінському комплексі заходів".

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"За загальним міжнародним визнанням, цей мінський комплекс заходів є єдиним можливим механізмом для врегулювання. Це визнають і всі учасники формату, ну, може, за винятком самої України, яка останнім часом виступає з низкою суперечливих заяв з цього приводу", - заявив він.

Нагадаємо, попередній саміт Нормандського формату пройшов в Парижі 9 грудня 2019 року. Останнім часом сторони на різних рівнях обговорюють перспективи взаємодії в цьому форматі.