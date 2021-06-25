Поліцейські збили чоловіка, який раптово почав перебігати дорогу в невстановленому місці, на Рівненщині. Він помер у лікарні, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Попередньо встановлено, що 29-річний житель Закарпатської області, керуючи службовим автомобілем "Toyota Prius", допустив наїзд на місцевого жителя, 1960 р.н., який раптово почав перетинати проїзну частину у невстановленому місці. Правоохоронці відразу викликали "швидку" та поліцейських. Пішохода госпіталізували в лікарню, де він згодом помер.
У службовому автомобілі перебували поліцейські ГУНП в Закарпатській області, які поверталися із відрядження. Відповідно до результатів освідування працівники поліції не перебували у стані сп’яніння.
Правоохоронці встановлюють механізм та обставини автопригоди. Кримінальне провадження за фактом ДТП розслідуватимуть слідчі ДБР.