"Шкодуємо": Кремль відреагував на озвучену Зеленським ідею референдуму в Україні про "стіну" з Донбасом

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Київ "де-факто вже розірвав зв'язки з Донбасом і буде сумно, якщо українська влада вирішила оформити це і де-юре".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він повідомив, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про можливий референдум про "стіну" з Донбасом.

"Важко коментувати подібні заяви глави української держави", - сказав представник Кремля.

Він заявив, що "всі зв'язки (Києва з Донбасом. - Ред.) де-факто і так розірвані, і ці регіони відірвані українською державою".

"Якщо мова про формалізацію цієї ситуації і надання їй характеру де-юре, то тут можна тільки висловити жаль", - зазначив Пєсков.

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"Якщо є якісь інші задумки, то, напевно, роз'яснення будуть", - додав прессекретар президента РФ.

Нагадаємо, вчора в інтерв'ю "1 + 1" Зеленський заявив, що якщо конфлікт не вдасться врегулювати з Росією, США, Німеччиною і Францією, можливий повний розрив України з окупованим Донбасом. Але це рішення доведеться винести на референдум.