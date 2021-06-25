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Ціна за агресію проти України повинна стати нестерпною для Росії, - Порошенко про продовження санкцій проти РФ

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Ціна за агресію проти України повинна стати нестерпною для Росії, - Порошенко про продовження санкцій проти РФ
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував європейським партнерам за продовження санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Глибоко вдячний лідерам Євросоюзу за тверду підтримку України у питанні продовження ще на півроку економічних санкцій проти Росії. Обнадійливим є також рішення Європейської Ради опрацювати додаткові санкції проти країни-агресора", – написав Порошенко.

"Ціна за порушення міжнародного права та зневаги до людських життів і територіальної цілісності України має зростати і стати нестерпною для Кремля", – переконаний п’ятий Президент.

"Я також дякую нашим партнерам за жорстку та консолідовану відсіч недалекоглядним ідеям повернути статус-кво у відносинах Заходу з Росією та запросити Путіна за стіл переговорів. Разом до перемоги з позицій сили, справедливості та солідарності!", – пише Порошенко.

Також читайте: Лідери ЄС продовжили "кримські" санкції проти Росії, - журналіст Йозвяк

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму та підтримку терористів на Донбасі.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для России, - Порошенко о продлении санкций против РФ - Цензор.НЕТ 3800
  • Ksenia VB
    Без ротердама ціни виросли в кілька разів.
    А коломой заробив за два роки купу грошей.
    Зеля продовжує косити під дурачка, поки бариги грабують країну.
    Зебіли ж продовжують йому вірити.
  • Алекс Мышкевич
    Так!

    Пане Гетьман !

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