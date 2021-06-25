Ціна за агресію проти України повинна стати нестерпною для Росії, - Порошенко про продовження санкцій проти РФ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Глибоко вдячний лідерам Євросоюзу за тверду підтримку України у питанні продовження ще на півроку економічних санкцій проти Росії. Обнадійливим є також рішення Європейської Ради опрацювати додаткові санкції проти країни-агресора", – написав Порошенко.
"Ціна за порушення міжнародного права та зневаги до людських життів і територіальної цілісності України має зростати і стати нестерпною для Кремля", – переконаний п’ятий Президент.
"Я також дякую нашим партнерам за жорстку та консолідовану відсіч недалекоглядним ідеям повернути статус-кво у відносинах Заходу з Росією та запросити Путіна за стіл переговорів. Разом до перемоги з позицій сили, справедливості та солідарності!", – пише Порошенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму та підтримку терористів на Донбасі.