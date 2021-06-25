Четвертий день поспіль у Москві фіксується рекорд з добової смертності від COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
За даними штабу, за останню добу в Москві виявили 7 916 хворих на COVID-19. Напередодні повідомлялося про 8 598 випадків інфікування.
З початку пандемії померли 21 876 москвичів.
Одужали після захворювання за добу 4 558 пацієнтів. Всього від COVID-19 в Москві вилікувалися 1 135 580 осіб.
Напередодні повідомлялося про 4057 виписаних і 92 померлих.
Загальна кількість зафіксованих у Москві випадків COVID-19 на 25 червня становить 1 323 757.
У червні захворюваність на COVID-19 у Москві повернулася до значень початку січня 2021 року, потім грудня 2020 року. На попередньому тижні в столиці були послідовно зафіксовані два максимуми добової захворюваності на інфекції за весь час пандемії - понад 9 тис. випадків.