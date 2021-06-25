В Олександрівській лікарні немає пацієнтів із "дельта"-штамом коронавірусу, - КМДА
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В Олександрівській лікарні стверджують, що у них немає пацієнтів, інфікованих штамом коронавірусу "Дельта". Таку інформацію КМДА передав виконувач обов'язків головного лікаря медзакладу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила прессекретарка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська.
"Лікарі кажуть, що не робили своїм пацієнтам аналіз на дельта-варіант, бо у нас не роблять такого аналізу. Вони стверджують, що у них немає будь-яких аналізів, які б підтверджували зараження цим варіантом. Немає підстав їм не довіряти. Нам також повідомили, що у них не лікувалися пацієнти, у яких є клінічні ознаки, властиві для цього вірусу", - сказала Вишневська.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Україні.