В Олександрівській лікарні немає пацієнтів із "дельта"-штамом коронавірусу, - КМДА

В Олександрівській лікарні стверджують, що у них немає пацієнтів, інфікованих штамом коронавірусу "Дельта". Таку інформацію КМДА передав виконувач обов'язків головного лікаря медзакладу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила прессекретарка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська.

"Лікарі кажуть, що не робили своїм пацієнтам аналіз на дельта-варіант, бо у нас не роблять такого аналізу. Вони стверджують, що у них немає будь-яких аналізів, які б підтверджували зараження цим варіантом. Немає підстав їм не довіряти. Нам також повідомили, що у них не лікувалися пацієнти, у яких є клінічні ознаки, властиві для цього вірусу", - сказала Вишневська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що штам коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Україні.

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