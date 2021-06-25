Противник збільшив інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп на Донбасі, - ГУР МО

Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує заходи з дестабілізації обстановки вздовж лінії зіткнення та підтримання напруженого стану в суспільстві на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це свідчать дані Головного управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Зокрема, противник збільшив інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп, сформованих переважно з кадрових офіцерів Збройних Сил Російської Федерації. Кожна така група включає снайперів, озброєних гвинтівками калібру 12,7 мм. Вони обладнані приладами нічного бачення та безшумної стрільби для здійснення обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил з метою провокації на відкриття вогню у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Водночас окупанти нарощують бойові спроможності оперативного угруповання російських окупаційних військ. Так, у з’єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів триває другий етап зборів з так званими "військовозобов’язаними" запасу. Заняття проводяться на полігонах "Центральный-1", "Южный", "Восточный", "Славный", "Передовой", "Удалой", "Приморский".