Новини

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов

3 55620
Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов
Державна митна служба відмовляється впроваджувати вже готові ІТ-продукти, вже запущені системи вимикаються і видаляються. Крім того, блокується підписання контрактів на розробку нових продуктів, за якими донори проводили піврічні процедури закупівель.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Напевно, це останній пост із тегом #що_там_у_ІТшників_Нової_Митниці, бо ця історія добігає сумного кінця. Після року роботи назбиралась величезна кількість нових ІТ-продуктів, впровадження яких підвисло у повітрі - бо ці системні зміни, звісно, не потрібні ні керівництву, ні Мінфіну:

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 Нова система управління ризиками (яку, до речі, хочуть собі взяти кілька інших відомств)

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 Система митного оформлення для декларацій спільного транзиту із ЄС

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 Морський журнал пункту пропуску

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 Реєстр інтелектуальних прав власності

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 12 автоматизованих адмінпослуг

Держмитслужба відмовляється впроваджувати готові ІТ-продукти, вже запущені - вимикаються і видаляються: стара гвардія перемогла? - Нефьодов 01 Система митного аудиту", - розповів Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК відмовив Нефьодову в задоволенні позову про поновлення його на посаді голови Держмитниці

"Всі ці вже готові системи не впроваджуються під різним соусом, іноді вже абсолютно абсурдним, та часом із зауваженнями в стилі "назва протоколу приймання неправильна". Мало того, блокуються підписання контрактів на розробку, по яким донори проводили піврічні процедури закупівель, а вже запущені нові системи (наприклад, калькулятор вартості б/в авто чи інтеграція NCTS з новою системою ризиків та системою митного оформлення) видаляються і вимикаються", - акцентував він.

"В цих умовах працювати далі "в стіл" просто немає сенсу. Євген Єнтіс вже оголосив, що не планує лишатись на митниці, пише заяви і команда. Павло Рябікін, Михайло Федоров, стара гвардія перемогла? Не дарма ж поновлені на роботі всі митники, яких із такою помпою відсторонював РНБО, так?" - резюмував Нефьодов.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Стрелок
    Только что Поярков на "Прямом"
    "дай им волю они налог и на онанизм введут!"
    это он про то что у зеленых нет денег и они меняют налоговое законодательство
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Ні. Це перемогли нові обличчя з 95 кварталу. А з ними 73% виборців.
  • Ustym Karmaliuk
    А не тобі, дурник, казали - тікай і не бруднись об зелену владу? І кому ти тепер потрібен?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини