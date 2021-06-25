Саміт ЄС-Росія був би нагородою для Путіна за його послідовну, але, на жаль, агресивну політику, - Моравецький

Проведення саміту ЄС-Росія було б передчасним кроком, подарунком для російського президента Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Брюсселі заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Європейська Рада відкинула пропозицію певною мірою перезавантажити відносини з Росією і організувати зустріч на найвищому рівні без припинення агресивної, провокативної політики Росії щодо найближчих сусідів та країн ЄС", - заявив Моравецький.

Він зауважив, що Франція і Німеччина запропонували провести саміт ЄС-Росія, але багато інших лідерів, зокрема Польщі, країн Балтії та інших вважають, що така зустріч була б "дуже передчасною".

"Сьогодні це була б свого роду нагорода для президента Росії за його послідовну, але, на жаль, агресивну політику провокування сусідів, різного роду атак", - наголосив польський прем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg

Він визнав, що дискусія на тему Росії поділила країни ЄС. Однак Варшава рішуче відкинула пропозицію Берліна, оскільки це було б своєрідним схваленням дій президента Путіна, а не покаранням за агресивну політику.

Моравецький зазначив, що Європейська Рада засудила хакерські атаки на країни ЄС, зокрема Польщу та Ірландію.

За його словами, під час розмов з генсеком ООН Антоніо Гутеррешем та іншими лідерами він підкреслив, що хакерські атаки з території РФ має бути негайно припинено. На його переконання, ці атаки мають на меті дестабілізувати та послабити ЄС.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.