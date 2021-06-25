Завдяки "антиколомойському" закону будь-якої можливості повернути "Приватбанк" колишнім власникам просто немає, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць

Мін'юст регулярно отримує позови від осіб, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським, які стосуються визнання незаконною націоналізації "Приватбанку"

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

За словами Коломієць, справа про повернення "Приватбанку" колишнім власникам не закрита.

"Адже справ, які стосуються визнання незаконної націоналізації банку, чимало. Ми отримуємо регулярно якісь позови від пов’язаних осіб, які знову це питання порушують", - зазначила заступниця голови Мін'юсту.

Заступниця міністра заявила, що ці люди пов'язані з Коломойським.

"Коли я кажу про пов’язаних осіб – це особи, які вимагають повернути їм кошти, адже нібито не мають жодного відношення, наприклад, до колишніх власників "ПриватБанку". Хоч це не зовсім правда. Усі ці справи в процесі розгляду. Завдяки, зокрема, й "антиколомойському" закону дуже багато справ, які перебували в господарському суді та частково пов’язані не з самим визнанням націоналізації, а з виплатами коштів, закриваються. Завдяки саме цьому закону будь-якої змоги повернути "Приват" колишнім власникам просто немає", - підкреслила Коломієць.

Повний текст інтерв'ю з Валерією Коломієць для Цензор.НЕТ читайте тут.

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