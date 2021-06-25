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Завдяки "антиколомойському" закону будь-якої можливості повернути "Приватбанк" колишнім власникам просто немає, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць

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Завдяки "антиколомойському" закону будь-якої можливості повернути "Приватбанк" колишнім власникам просто немає, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць
Мін'юст регулярно отримує позови від осіб, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським, які стосуються визнання незаконною націоналізації "Приватбанку"

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

За словами Коломієць, справа про повернення "Приватбанку" колишнім власникам не закрита.

"Адже справ, які стосуються визнання незаконної націоналізації банку, чимало. Ми отримуємо регулярно якісь позови від пов’язаних осіб, які знову це питання порушують", - зазначила заступниця голови Мін'юсту.

Заступниця міністра заявила, що ці люди пов'язані з Коломойським.

"Коли я кажу про пов’язаних осіб – це особи, які вимагають повернути їм кошти, адже нібито не мають жодного відношення, наприклад, до колишніх власників "ПриватБанку". Хоч це не зовсім правда. Усі ці справи в процесі розгляду. Завдяки, зокрема, й "антиколомойському" закону дуже багато справ, які перебували в господарському суді та частково пов’язані не з самим визнанням націоналізації, а з виплатами коштів, закриваються. Завдяки саме цьому закону будь-якої змоги повернути "Приват" колишнім власникам просто немає", - підкреслила Коломієць.

Повний текст інтерв'ю з Валерією Коломієць для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • я гражданин Украины
    а що вкрасти у гоїв 5 500 000 000 зЄлені це мало .... - у Ізраєлі таке можливо ...
  • Olexandr Chornogorodskij
    а нафіга йому банк? він і так отримав ен ярдів доходу при Зе,його люди при владі посаді і баблі . тож така Зе кумпенсація якраз йому до душі
  • Ан Мур
    По великому рахунку, повернути ПБ (чи отримати бабло як "компенсацію") беня не може не завдяки "антиколомойскому" закону, а завдяки МВФ, яке наполягло на його запровадженні.
    До речі, оскаржити беня може... але тільки в міжнародному (лондонському) суді...
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