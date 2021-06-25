29 червня стартує додаткова сесія ЗНО
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У вівторок, 29 червня, тестуванням з хімії розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міносвіти.
Вона проходитиме з дотриманням всіх протиепідемічних правил.
Додаткова сесія проводиться щорічно для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.
Цьогоріч додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме за таким графіком:
- 29 червня – хімія;
- 1 липня – англійська мова;
- 2 липня – німецька мова;
- 5 липня – іспанська мова;
- 6 липня – французька мова;
- 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 8 липня – фізика;
- 9 липня – українська мова, українська мова і література;
- 12 липня – історія України;
- 13 липня – біологія;
- 14 липня – географія.
Результати додаткової сесії ЗНО буде оголошено до 23 липня.
На тестуваннях варто мати із собою:
- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
- пляшечку з питною водою без етикетки;
- засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.
Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.