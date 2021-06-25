На вихідних в Україні очікуються сильні зливи, грози та шквальний вітер, - ДСНС

Найближчими днями погода в Україні суттєво зміниться, через що в більшості регіонів країни очікуються грози, град і зливи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

"За інформацією Укргідрометцентру, 26 червня у західних, вдень північних та південних областях, а 27 червня в Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що вдень 26 червня у західних, 27 червня у північних, центральних та південнихобластях місцями сильні зливи

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