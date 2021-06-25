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"Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця

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"Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця
У Пентагоні також заперечують обстріл есмінця британських ВМС у Чорному морі. Заява РФ щодо цього інциденту - це приклад дезінформації.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

Він нагадав, що в Британії вже спростували ситуацію з обстрілом корабля Росією.

"Цього просто не було", - сказав Кірбі, відповідаючи на запитання одного із журналістів.

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Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    "Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 3932
  • Алекс Мышкевич
    обстрелы были - виртуальные и в противоположную сторону, что бы не дай то Бог не задеть корабль Ее Величества
  • Andriy Kalnyshevsky
    Наверно первый случай в исории когда "обстреляные" говорят что обстрелявшие врут)
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