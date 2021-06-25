Новини

29 червня на Майдані Незалежності в Києві стартує акція "Похорон мікробізнесу" з вимогою ухвалити законопроєкти щодо захисту "спрощенки"

3 39820
29 червня на Майдані Незалежності в Києві стартує акція "Похорон мікробізнесу" з вимогою ухвалити законопроєкти щодо захисту "спрощенки"
У вівторок, 29 червня, в центрі Києва на Майдані Незалежності стартує акція "Похорон мікробізнесу". Представники малого бізнесу вимагатимуть від Верховної Ради ухвалити законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Про це йдеться в анонсі заходу, передає Цензор.НЕТ.

"29 червня 2021 року 10-00 – у Києві, на Майдані Незалежності, почнеться акція руху "SaveФОП" "Похорон мікробізнесу". Вимога акції: ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності", - йдеться в анонсі.

Також читайте: У разі виходу на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, - Лазебна

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Жри-те... А ми вас попереджали...
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Угу..А ведь большинство протестующих голосовало за бубочку,только теперь стыдно признаться.
    Вот бы сейчас менты с помощью эбонитовых палочек начали добывать электричество-ото поржали бы,правда?А чё,ведь на концерте квартала ржали.
    Как написали выше-жрите-не обляпайтесь.
  • Valery Greff
    Пора бы уже пианисту смычок крышкой прихлопнуть...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини