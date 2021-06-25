Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць
Про це заступниця голови Мін'юсту Валерія Коломієць заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За її словами, частину справ Мін'юст виграв, а щодо частини ще тривають судові процеси.
"Не завжди суди вирішують справу на нашу користь", - зазначила заступниця міністра.
"Якимось чином зараз запобігти тому, що люди хочуть реєструвати політичні партії неможливо. І не зовсім доречно. Це, як і право на мирне зібрання, одне з основоположних прав демократичного суспільства. Право, через яке народ може реалізовувати свою волю", - додала Коломієць.
Водночас заступниця міністра зазначила, що людина, яка потрапила до реєстру олігархів, не зможе фінансувати політичну партію.
"А зареєструвати можна й на сусідку. Далі вже питання, чи зможуть компетентні у цих питаннях державні органи відслідкувати, звідки гроші. Звичайно, якщо вони надходять з банківських рахунків, а не йдеться про мішки готівки", - зауважила заступниця голови Мін'юсту.
Інтерв'ю із заступницею міністра юстиції Валерією Коломієць читайте тут.