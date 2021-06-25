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Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць

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Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць
На початку 2020 року Мін'юст подав приблизно 50 позовів проти політичних партій, вирішивши обнулити партії, які за 10 років жодного разу не балотувалися нікуди або не створили потрібної кількості осередків.

Про це заступниця голови Мін'юсту Валерія Коломієць заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За її словами, частину справ Мін'юст виграв, а щодо частини ще тривають судові процеси.

"Не завжди суди вирішують справу на нашу користь", - зазначила заступниця міністра.

"Якимось чином зараз запобігти тому, що люди хочуть реєструвати політичні партії неможливо. І не зовсім доречно. Це, як і право на мирне зібрання, одне з основоположних прав демократичного суспільства. Право, через яке народ може реалізовувати свою волю", - додала Коломієць.

Водночас заступниця міністра зазначила, що людина, яка потрапила до реєстру олігархів, не зможе фінансувати політичну партію.

"А зареєструвати можна й на сусідку. Далі вже питання, чи зможуть компетентні у цих питаннях державні органи відслідкувати, звідки гроші. Звичайно, якщо вони надходять з банківських рахунків, а не йдеться про мішки готівки", - зауважила заступниця голови Мін'юсту.

Інтерв'ю із заступницею міністра юстиції Валерією Коломієць читайте тут.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Ишаки, для борьбы с алегархами нужно всего лишь перестать брать у них деньги в конвертах.
    Всего лишь.
  • Olexandr Chornogorodskij
    бєня, ахметка, фірташ, пінчук де юре нікого не фінансують...лише барига праклятая
  • Frol Fedoroff
    а реестр юужет составлять шестерка назначенная клоуном, который сам ставленник олигарха
    Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць - Цензор.НЕТ 8498
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