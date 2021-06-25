Консультативний центр для роботи з людьми, які вчиняють насильство в сім'ї, відкрили в Костянтинівці

У Донецькій області відкрили Консультативний центр з впровадження корекційних програм для людей, які вчиняють насильство в сім'ї. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що це допоможе не допустити повторення випадків сімейного насильства, а в майбутньому викорінити це явище.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, в ході робочої поїздки на Донбас Венедіктова взяла участь у відкритті в Костянтинівці Донецької області Консультативного центру з впровадження корекційних програм для людей, які чинять домашнє насильство.

За інформацією Офісу генпрокурора, Костянтинівка стала одним з 15 міст-учасників програми "Міста, вільні від домашнього насильства", створення спеціалізованої служби такого формату проходило за співпраці з Фондом ООН у сфері народонаселення в Україні (UNFPA).

"Консультативний центр для роботи з кривдниками створили у приміщенні Костянтинівського відділу №2 Краматорського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області. Тут функціонує спеціально обладнаний кабінет для роботи психологів із тими, хто вчиняє насильство у сім’ї", - йдеться в повідомленні відомства.

Посилаючись на слова генпрокурора, у відомстві підкреслюють, що в 2021 році протидія кримінальним правопорушенням, пов'язаним з домашнім насильством, визначена пріоритетом роботи органів прокуратури. У той же час, як наголошується в повідомленні, важливими кроками на шляху до подолання цієї проблеми є не тільки притягнення кривдників до відповідальності, але і робота, спрямована на їх виправлення.

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"Особи, які вчиняють домашнє насильство, не завжди усвідомлюють власну протиправну поведінку та не можуть реально оцінити негативні наслідки для своєї родини. І тут важливо допомогти кривдникам зрозуміти суспільну небезпечність їхніх діянь та сформувати у них нову неагресивну психологічну модель поведінки у приватних стосунках. Тож відкриття сьогодні Консультативного центру з впровадження відповідних програм для таких осіб – є важливим кроком для викорінення цього ганебного явища та налагодження позитивного психологічного клімату в сім’ях", - наголосила Генпрокурор", - зазначила генпрокурор.

За інформацією Офісу генпрокурора, завданням центру буде, зокрема, протидія повторному домашньому насильству.

У відомстві уточнюють, що це перша установа такого формату в Донецькій області. З корекційними програмами для людей, вчиняють насильство в сім'ї, будуть працювати 53 фахівці-психологи. Робота психологів буде координуватися з правоохоронними та судовими органами.

Фото: Офіс генпрокурора

Також генпрокурор повідомила, що планується введення спеціалізації прокурорів зі здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях цієї категорії.

В Офісі генпрокурора інформують, що в Донецькій області Венедіктова проведе нараду з керівниками обласних прокуратур з протидії зазіханням на територіальну цілісність і недоторканність держави.

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"Буде обговорюватися стан протидії злочинності в регіонах і розслідування кримінальних злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту або пов'язаних з збройною агресією", - йдеться в повідомленні.