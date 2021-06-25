ЄС готовий вводити санкції проти РФ щоразу, коли це необхідно, - Мішель
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Лідери Євросоюзу на саміті підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність. При цьому ЄС не відмовиться від підтримки російського громадянського суспільства.
Про це на пресконференції повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми готові приймати санкції (проти РФ. - Ред.) щоразу, коли це необхідно, і можемо розглядати різні варіанти обмежувальних заходів", - сказав Мішель.
За його словами, на саміті лідери ЄС наголосили на необхідності вводити санкції проти Росії. "Також (обговорювалася. - Ред.) важливість взаємодії на міжособистісному рівні, взаємодії з російським громадянським суспільством, про підтримку наших цінностей і наших фундаментальних прав", - додав він.
Глава Євроради також додав, що обговорювалися умови політичного діалогу з Росією.