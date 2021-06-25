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ЄС готовий вводити санкції проти РФ щоразу, коли це необхідно, - Мішель

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ЄС готовий вводити санкції проти РФ щоразу, коли це необхідно, - Мішель
Лідери Євросоюзу на саміті підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність. При цьому ЄС не відмовиться від підтримки російського громадянського суспільства.

Про це на пресконференції повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми готові приймати санкції (проти РФ. - Ред.) щоразу, коли це необхідно, і можемо розглядати різні варіанти обмежувальних заходів", - сказав Мішель.

За його словами, на саміті лідери ЄС наголосили на необхідності вводити санкції проти Росії. "Також (обговорювалася. - Ред.) важливість взаємодії на міжособистісному рівні, взаємодії з російським громадянським суспільством, про підтримку наших цінностей і наших фундаментальних прав", - додав він.

Глава Євроради також додав, що обговорювалися умови політичного діалогу з Росією.

Також читайте: ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Дамир Терентьев
    ...и строить "потоки" тоже!
  • 5 копійок
    Санкції запаребріку тільки на користь. Насипайте!
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Да вы даже против Белоруссии побоялись вводить реальные санкции, как оказалось большую часть калия с содержанием свыше 40% ЕС продолжит покупать. Нефть и бензин ЕС тоже продолжит покупать, отказ лишь от битума и парафина а их доля там ерундовая.
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