Макрон готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю заявив, що для його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним не обов'язково організовувати саміт ЄС і Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мені не потрібен саміт ЄС, щоб зустрітися з Путіним", - наводить агентство слова Макрона.

Крім того, французький президент привітав досягнення лідерами країн ЄС прогресу щодо єдиного підходу стосовно Росії.

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"Макрон заявив, що задоволений прогресом, досягнутим щодо стратегії ЄС стосовно Росії", - інформує Bloomberg.

За даними агентства, кажучи про переговори ЄС щодо Росії, Макрон зазначив, що вони ускладнюються "різними етапами історії".

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Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі відхилили заклик Німеччини і Франції провести офіційні переговори з Путіним. За словами двох європейських дипломатів, обізнаних із ситуацією, цю пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона було виключено із заключного комюніке саміту ЄС після тривалих переговорів.

Як зазначив інший дипломат, деякі країни Східної Європи в ході обговорення заявили, що готові накласти вето на цей документ.

Ще одне джерело зазначило, що майже дюжина країн ЄС дали зрозуміти, що їм не подобається або сама ідея, або те, що вона виникла останньої миті.