В Україні можуть почати COVID-вакцинацію неповнолітніх: "дельта"-штам може швидко уражати молодь, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розглядає варіант імунізації від коронавірусу неповнолітніх через те, що штам дельта, як кажуть в МОЗ, може швидко уражати молодь.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін у коментарі Cуспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найближчим часом відбудеться засідання Національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яка розглядатиме питання зміщення вікових норм з вакцинації до більш раннім.

"Вакцина, яка зараз є в Україні рекомендована для громадян віком від 18 років, однак на кінець місяця вже заплановане засідання Національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яка буде розглядати питання зміщення цих вікових норм до більш ранніх, оскільки вже ми отримали дані, що молоді люди переносять доволі непогано цю вакцину. Найближчим часом це може бути рекомендовано", — розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Журналісти зазначають, що препарат від Pfizer захищає від дельта-штаму коронавірусу на 90-91%. Повідомляється, що за ефективністю інших вакцин МОЗ поки збирає дані.

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